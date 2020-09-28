حكم تاريخى.. صوت القاهرة المالك الحصرى لحقوق أغانى أم كلثوم

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القنوات والإذاعات ومواقع الانترنت التابعة للمجلس بأن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات هي المالكة لحقوق أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وأن أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة وإلا سوف تتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الانترنت التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة .



وكان المجلس قد تلقى مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بأن الشركة تحصلت على حكم تاريخي يؤكد أحقيتها (وحدها) في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم سواء كانت على دعامات سمعية أو بصرية وأن أي استغلال لأى منها بغير ترخيص كتابي مسبق من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات يؤدى إلى مسئولية جنائية ومدنية طبقًا لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية.

واكدت شركة صوت القاهرة أن شهادات قيد التصرفات التي سبق صدورها من وزارة الثقافة قد ألغيت اعتبارًا من 17/10/2010 وبالتالي فإن أي تعامل بناءً عليها يرتب المسئولية الجنائية.