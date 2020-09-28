استجابة لنقيب البيطريين.. المهن الطبية يقرر تثبيت اشتراك مشروع العلاج للمعاشات

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد وافق خلال اجتماعه الأخير، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، على تثبيت اشتراكات مشروع العلاج لأعضاء الاتحاد من أصحاب المعاشات، وذلك استجابة للمقترح الذى كان قد تقدم به لمجلس الاتحاد، لدعم تلك الفئة من الأعضاء.

وأوضح سليم، أن الاتحاد قرر أيضا زيادة التغطية التأمينية لأصحاب المعاشات من 40 ألف جنيه، لتصبح 45 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الاتحاد وافق على دراسة المقترح المُقدم من جانبه، لإضافة الأدوية إلى مشروع العلاج.