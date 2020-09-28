استجابة لنقيب البيطريين.. المهن الطبية يقرر تثبيت اشتراك مشروع العلاج للمعاشات

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد وافق خلال اجتماعه الأخير، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، على تثبيت اشتراكات مشروع العلاج لأعضاء الاتحاد من أصحاب المعاشات، وذلك استجابة للمقترح الذى كان قد تقدم به لمجلس الاتحاد، لدعم تلك الفئة من الأعضاء.
وأوضح سليم، أن الاتحاد قرر أيضا زيادة التغطية التأمينية لأصحاب المعاشات من 40 ألف جنيه، لتصبح 45 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الاتحاد وافق على دراسة المقترح المُقدم من جانبه، لإضافة الأدوية إلى مشروع العلاج.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، قد عقد اجتماعا مؤخرا.
وأوضح سليم، فى بيان، أن أهم القرارات التى تم اتخذها اليوم بعد جلسة امتدت لأكثر من سبع ساعات، اعتماد محاضر الجلسات المعلقة سابقا، بالاضافة الى اعتماد تقرير لجنة العلاج واللجنة الاجتماعية فى شأن الدعم المالى لأعضاء النقابة.
ونوه إلى أنه تم عرض أخر مستجدات صندوق التكافل الاجتماعى للأطباء البيطريين ودعمه من قبل النقابة العامة، حتى يتسنى له صرف مستحقات الأعضاء المحالين للمعاش، وتم عرض خطط مقررى اللجان المختلفة بالنقابة وإقرارها من قبل المجلس.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، قد أجرى انتخابات تشكيل هيئة المكتب، خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفي، وأكد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، انتخاب الدكتور البدرى ضيف، لمنصب الأمين العام، والدكتور محمد القرش، وكيلا للمجلس، والدكتور أحمد خيرى الأمين العام المساعد، والدكتور السيد عبيد، أمينا للصندوق، والدكتور محسن البوشى أمين الصندوق المساعد.
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