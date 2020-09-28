طالب بسرعة إنجازه.. وزير الزراعة يجتمع مع أعضاء منظومة تحديث الري الحقلي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اجتماعا مع فريق عمل تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي بالوزارة بحضور مسئولي مديريات الزراعة التي ينفذ فيها المشروع.

واكد وزير الزراعة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المنظومة، ومتابعته لهذا الملف بشكل مستمر، للانتهاء من تطوير الري، ضمن مشروع المليون فدان، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وكلف القصير، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي المدير التنفيذي للمشروع بالتوسع في عقد ندوات توعوية وارشادية في المحافظات التي ينفذ بها المشروع، لشرح اهمية هذه المنظومة للمزارعين، والحث على ضرورة التحول من نظم الري بالغمر الى الري الحديث والمطور، الأمر الذي يساهم في ترشيد استخدام المياه، والاسمدة والمبيدات، فضلا عن زيادة الانتاجية وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه.

وأكد وزير الزراعة على عقد اجتماع شهري بأعضاء المنظومة، لبحث مستوى التقدم والإنجاز في المشروع، وعلاج المشكلات والمعوقات إن وجدت، في سبيل إنجاز أكبر قدر منها في أسرع وقت ممكن.

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وشدد القصير على مسئولية مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الانجاز، والحصر الفعلي على أرض الواقع، والتواصل مع المزارعين، لتوضيح مزايا المنظومة والتيسير عليهم، للتحول إلى نظم الري الحديث، لافتا الى ان اعضاء المنظومة بالوزارة مسئولين عن تقديم الدعم الفني، واعداد التصاميم، والاتفاق مع الشركات باقل الأسعار وتوفير المستلزمات، فضلا عن تجميع الطلبات والتنسيق مع البنك الزراعي بهذا الشأن.

في سياق متصل التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لبحث الاسراع في تنفيذ المنظومة بالمحافظة، حيث تمتلك الوادي الجديد اكثر من ٢٠٥ آلاف فدان من الاراضي المستهدف تحديث وتطوير الري فيها.

من جانبه أشار الزملوط الى أن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، للتيسير على مزارعي المحافظة، وتوفير سبل الدعم الفني لهم، فضلا عن إرشادهم وتوعيتهم بأهمية استخدام النظم الزراعية الحديثة.