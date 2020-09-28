مدبولي يتفقد الصالة المغطاة باستاد القاهرة

تفقد منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال رفع كفاءة وتطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة، والتى ستقام عليها مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد. واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الوزير لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا في المشروع الجديد الذي يشمل الصالة المغطاة، والمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة اليد، ومقر أكاديمية الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ومكتبا للاتحاد الدولي. إقرأ أيضا

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