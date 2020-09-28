نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم صرف المعاشات والنفقات من بنك ناصر الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، علي إنه بناء علي توجيهات السيدة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم التنبيه علي الفروع بالالتزام بآلية تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من بداية الشهر بشكل يحقق عدم التكدس داخل الفروع ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها واصحاب المرتبات والنفقات.

وأفاد عشماوي إنه سوف يتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقًا للشرائح المعلن عنها، حيث سيتم الصرف للشريحة الأولي يومى الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من اكتوبر ولذلك للاقل من الف جنيه والصرف للشريحة الثانية الاكثر من الف جنيه وحتي الفين جنيه يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر أما الشريحة الثالثة الاكثر من الفين جنيه إعتبارا من يومى الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر، هذا بالإضافة إلي صرف النفقات يوم 10 من كل شهر.

وأشار عشماوي إلي أن البنك يتيح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات بجانب الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في كافة انحاء الجمهورية، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري، وذلك حرصا علي سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع هذا بجانب خدمة صرف النفقة بالمحمول بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة وسرعة وصول الخدمة له.