شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يؤكد موقف مصر الراسخ من قضية فلسطين ودعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، كلًا من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وروحى فتوح عضو اللجنة، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكرى أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا دعم مصر لكافة الجهود التى تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.

وأوضح حافظ أن المسئوليّن الفلسطينيين نقلا تقدير الجانب الفلسطينى للدعم المصرى المُستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطينى والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلًا عن المساعى الجارية لاستعادة اللُحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطينى، حيث أكدا فى هذا الصدد على محورية الدور المصرى فى رأب الصدع الفلسطينى وتحقيق المُصالحة المرجوة. هذا، ومن جانبه، أكد الوزير شكرى على استمرار المساعى المصرية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطينى الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة.