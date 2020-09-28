شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية من أجل مصر.. مظلة تتسع لكل التيارات السياسية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القائمة الوطنية "من أجل مصر" سابقة حزبية تضم كافة التيارات وترفع شعار المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتستعد لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بعد نجاح التجربة في انتخابات مجلس الشيوخ فماذا عن تشكيلها؟.

تضم 12 حزبًا سياسيًا وتنسيقية شباب الأحزاب، ويمثلون مختلف الأيديولوجيات السياسية، أبرزها مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن والتجمع.

حصدت المرأة نحو 50% من ترشيحات القائمة فيما يمثل الشباب نحو 40% .

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تشكيل القائمة سينعكس على شكل البرلمان القادم من حيث التركيبة والأداء، أما عن نسبة المعارضة الوطنية ستكون أعلى في البرلمان الجديد، ويمكن وصفها بأنها "قائمة احتواء" لجميع أطياف الوطن.

وتعد الكفاءة والانتماء الوطنى وعدم الإقصاء هى أبرز معايير الاختيار، وأخيراً وتوافق هذه الأحزاب في القائمة يعتبر خطوة موفقة لإثراء الحياة السياسية والحزبية.