شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للكنيسة يعلن إصابة أحد جنود حراسة الكاتدرائية بطلق نارى عن طريق الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان منذ قليل:" إن أحد جنود الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تعرض لإصابة سطحية فى إصبع قدمية نتيجة خروج رصاصة بطريق الخطأ من السلاح النارى الذى يحمله وتم نقله للمستشفى للعلاج ولا توجد إصابات أخرى". وسنوافيكم بالتفاصيل..

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