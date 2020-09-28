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ننشر أول صور لوزيرة الصحة أثناء التوقيع علي وثيقة المشاركة بتجارب لقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365  أول صورة لتوقيع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد علي وثيقة  المشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا بمقر المصل واللقاح اليوم الإثنين .

 

وكانت شاركت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الإثنين ، في التجربة الإكلينيكية للقاح ، والتي تشارك مصر بها تحت شعار من أجل الإنسانية.

 

وأعلن ذلك المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد،  اليوم موضحا أن الوزيرة توجهت بعد ظهر اليوم، إلى مقر الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة الشركة د.هبة والي.

 

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
 

 

 

لقاح الوزيرة

 

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وزيرة الصحة اثناء التبرع بالدم (2) 

 

 

 

 

وزيرة الصحة اثناء التبرع بالدم (1)

 

 

 

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