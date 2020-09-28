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وزيرة الهجرة تؤكد: الاهتمام بالقطاع السياحى يوفر آلاف فرص العمل لأبناء المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود نائب المحافظ، والدكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومى للمرأة بالمنيا، ولفيف من قيادات العمل المجتمعى بالمنيا، المتحف الأتونى بالمحافظة، جاء ذلك فى إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بما تقوم به الدولة من عناية بالآثار المصرية بالمحافظة، التي تضم أماكن بديعة تضعها على خريطة الجذب السياحي.

وتابعت الوزيرة أن الاهتمام بالقطاع السياحى بالمحافظة، من شأنه أن يوفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة، ما يعد وسيلة فعالة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

من ناحيته، أوضح محافظ المنيا أن المحافظة تضم كنوزا أثرية في ربوعها، فهناك آثار مناطق تونا الجبل وتل العمارنة وبني حسن، وغيرها من المعابد الفرعونية التي تضمها المحافظة.

وفى سياق متصل، استمعت وزيرة الهجرة لشرح تفصيلي عن المتحف قدمه الدكتور أحمد حميدة مدير المتحف الأتوني، قائلا إن المتحف يقع على شكل هرمي طوله 54 مترا، على مساحة 5000 مترا مسطحا، و14 قاعة عرض متحفية ومسرحا يتسع لأكثر من 800 شخص، بينما أضاف الدكتور محمد محمود، المشرف على المشروع في لجنة أصحاب المصالح مع الجانب الألماني، أنه من المقرر أن تنتهي تشطيبات المتحف خلال 168 يوما.

يقع المتحف على 25 فدانا بشكل أشبه لتصميم الأهرامات سيضم مقتنيات للملك إخناتون وزوجته الملكة نفرتيتي التي عثر عليها بمقبرتهما، ومجموعة من القطع الأثرية تعود لفترة إخناتون متمثلة في تماثيل توجد داخل مخازن المتحفين المصري والأقصر.

 

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