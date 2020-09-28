شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يترأس اجتماع اللجنة العليا للتراخيص بحضور وزيرة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطىء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس مدحت حنا رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ و ممثلي الوزارات المعنية من السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية و بعض ممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.



وتمت مناقشة 26 طلب بالمحافظات المختلفة (9) بدائرة محافظة البحر الأحمر وطلب بمدينة القصير و 6 بمدينة رأس غارب و3 بدائرة محافظة جنوب سيناء، و 2 بدائرة محافظة السويس و4 بدائرة محافظة الاسكندرية و طلب بدائرة محافظة كفر الشيخ بجانب ما يستجد من أعمال.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب

أوضح المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ بأنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .

ووجه وزير الرى بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية فى ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.