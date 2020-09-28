شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء ترد على سؤال لمس العورة بشهوة أثناء الوضوء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال جاء نصه، ما حكم ارتداء المرأة بنطلون ضيق، إذا كانت ترتدى فوقه ثوب يصل إلى الركبة؟".

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: المهم أن يغطى العورة، فمواصفات اللباس الشرعى محددة، بحيث ألا يكون لافتا، وبالتالى من الممكن أن يكون على الموضة لكن غير لافت بشكل فج.

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وأجاب حول سؤال: هل لمس العورة ينقض الوضوء، أم لمس الفرج، قائلا: إذا لمس الإنسان عورته بشهوة ينقض الوضوء، والإمام الشافعى قال: لمس العورة المغلظة بشهوة ينقض.

أما فى الإجابة على سؤال: ماهى أحسن صدقة للمتوفى؟: قائلا: الدعاء، والقرآن، والصدقة الجارية، وهى ليست للمتوفى فقط، بل تجوز للأحياء، ويمكن من خلال المساعدة فى مسجد أو مستشفى، إلا أنه ما أكثر المساجد الآن، ويمكن الصلاة فى أى مكان، على عكس المستشفيات التى تتطلب إعدادات خاصة ومستلزمات طبية، كما أننا فى حاجه إلى المساعدة فى تطوير تقديم الخدمات التعليمية للطلاب "أونلاين"، فى ظل الاتجاه إلى تقديم الخدمات التعليمية إلكترونية بسبب كورونا، وبالتالى يمكن أن تدخل ضمن الصدقات الجارية.