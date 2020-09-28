التعليم تؤكد زيادة الطلب على المدارس الفنية بسبب تغير نظرة المجتمع للأفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن التعليم الفنى يحظى بأهمية كبرى فى معظم الدول لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن الوزارة تحركت لتطوير التعليم الفنى للحصول على خريجين مؤهلين يواكبوا سوق العمل والوزارة تسعى دائما إلى التميز من خلال إنشاء تخصصات يتطلبها سوق العمل ونظرة المجتمع اختلفت للتعليم الفنى وزاد الطلب على دخول التعليم الفنى.
وأضاف خلال حفل تكريم اوائل الدبلومات الفنية، 2020، أن أزمة كورونا ساهمت فى تجاوز الأزمة وتم تقييم الطلاب بشكل كامل، موجها الشكر لأوائل طلاب الدبلومات الفنية.
كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد خلال الفترة الماضية نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.
وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان.
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