شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صالح نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة عين شمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، بتعيين الدكتور محمد أيمن صالح، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث. وشغل محمد أيمن صالح، العديد من المناصب الإدارية بمستشفيات جامعة عين شمس، آخرها منصب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس منذ 11 فبراير الماضى حتى صدور قرار تعيينه نائبًا لرئيس الجامعة.

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