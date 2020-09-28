الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بنقل عدد من القضاة إلى وظائف غير قضائية

وأصدر الرئيس القرار رقم 522 لسنة 2020، بنقل محمد عبدالقادر إبراهيم عبدالله فرجانى الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

كما أصدر الرئيس السيسى قراراً جمهورياً رقم 523 لسنة 2020 بنقل مى عشرى محمد عبدالجليل رئيس النيابة الإدارة من الفئة ( أ ) إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية مع احتفاظها بمرتبها فيها.

كما أصدر الرئيس قراراً جمهورياً رقم 524 لسنة 2020 بنقل محمد على أبوالحسب برانى بركات الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 525 لسنة 2020 بنقل محمد جودة محمد عزب الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 526 لسنة 2020 بنقل عبدالوهاب رمضان أحمد أحمد حجازى، معاون النيابة العامة بنيابة الأربعين الجزئية، بغير الطريق التأديبى، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

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وأصدر الرئيس السيسى قراراً جمهورياً رقم 527 لسنة 2020 بنقل القاضى حاتم علاء الدين عباس الجداوى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، بالإضافة إلى القرار رقم 528 لسنة 2020 بنقل المستشار عصام عبدالهادى عبدالهادى عصر، الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وصدر القرار الجمهورى رقم 529 لسنة 2020 بنقل ساهر سعيد الدين سيد وهدان الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة الأقصر الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسى قراراً جمهورياً رقم 530 لسنة 2020 بنقل إبراهيم فتوح عبدالبديع شعبان، معاون النيابة العامة بنيابة مركز الزقازيق الجزئية، بغير الطريق التأديبى، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 2020 بأن ينقل بغير الطريق التأديبى أحمد محمد عبدالفتاح مصطفى أبوعمارة معاون النيابة العامة بنيابة جرجا الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التضامن الاجتماعى تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.