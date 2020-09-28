الأعلى للإعلام: ”صوت القاهرة” مالكة حقوق أغنيات أم كلثوم

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القنوات والإذاعات ومواقع الانترنت التابعة للمجلس بأن صوت القاهرة هى المالكة لهذه الحقوق وأن أى تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة وإلا سوف تتخذ الشركة آسفة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أى من القنوات والإذاعات ومواقع الانترنت التى تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة.
وكان المجلس قد تلقى مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بأن الشركة قد تحصلت على حكم تاريخى يؤكد أحقيتها (وحدها) فى حقوق استغلال أغانى كوكب الشرق أم كلثوم سواء كانت على دعامات سمعية أو بصرية وأن أى استغلال لأى منها بغير ترخيص كتابى مسبق من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات يؤدى إلى مسئولية جنائية ومدنية طبقًا لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما أكدت شركة صوت القاهرة أن شهادات قيد التصرفات التى سبق صدورها من وزارة الثقافة قد ألغيت اعتبارًا من 17/10/2010 وبالتالى فإن أى تعامل بناءً عليها يرتب المسئولية الجنائية.
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