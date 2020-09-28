ننشر أول صور لوزيرة الصحة أثناء التوقيع علي وثيقة المشاركة بتجارب لقاح كورونا

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ينشر صوت الأمة أول صورة لتوقيع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد علي وثيقة المشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا بمقر المصل واللقاح اليوم الإثنين .
وكانت شاركت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الإثنين ، في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تشارك مصر بها تحت شعار من أجل الإنسانية.
وأعلن ذلك المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، اليوم موضحا أن الوزيرة توجهت بعد ظهر اليوم، إلى مقر الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة الشركة د.هبة والي.
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