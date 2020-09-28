مدبولي يستعرض ملفات التصالح ومواجهة كورونا فى اجتماع مجلس المحافظين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية.
ويستعرض رئيس الوزراء ملفات التصالح على مخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والتسهيل على المواطنين في تقديم الأوراق.
وأكد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة والمراقبة على الأسواق.
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