الوزراء: التأمين على الممتلكات الأفضل أداء في قطاع التأمين.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف حول ان التامين على الممتلكات هو الأفضل اداء في قطاع التامين في مصر .
وقال المركز ان القطاع المصرفي المصري نجح في توفير فرصٍ لشركات التأمين في مصر لتسويق منتجاتها من خلال التأمين المصرفي وقنوات التوزيع الأخرى.
واضاف ان وكالة فيتش اشارت في تقريرها الصادر في سبتمبر 2020 إلى هيمنة كل من نشاط التأمين على السيارات والتأمين على الممتلكات على سوق التأمين على غير الحياة في مصر.
وقد نجحت مصر في تأمين رأس مال أجنبي؛ لتعويض الانخفاض الحاد في #السياحة والتدفقات الأخرى، كما توقعت فيتش أن تُسهم التوسعات في #قناة_السويس في زيادة فرص النمو للشركات المحلية، ومن ثم زيادة الطلب على تأمين الشركات.
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