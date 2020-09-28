اجتماع لوفود أمنية وعسكرية ليبية بالغردقة.. الأمم المتحدة: نشكر مصر على تسهيل انعقاده

اجتمعت اليوم في 28 سبتمبر 2020 ، في مدينة الغردقة في مصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتأتي هذه الإجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
وتعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.
كما تقدمت البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.
وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على ان تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 .
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