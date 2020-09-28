نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: نعمل علي استحداث تخصصات جديدة بالتعليم الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني؛ إن مصر تحاول تطوير التعليم الفني تماشيا مع رؤية مصر 2030؛ والوزارة تسعي للتميز والجودة عن طريق افتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات جديدة.

وأشار فى مؤتمر صحفى الآن الي ان التحدي الذي واجهناه بسبب ازمة كورونا اثبتت ان الكوادر بالتعليم الفني قادرين علي مواصلة التطوير والتميز.

وكان قد أوضح الدكتور عمرو بوصيلة رئيس وحدة مدارس التكنولوحيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أن الوزارة قامت بتدشين نظام تعليم فني 2 من حيث عدد المدارس التي يتم تقسيمها كالتاليك 48% التعليم الصناعي 33% تجاري والزراعي 10%.

وأشار الي انه يتم تطوير وتحسين جودة التعليم الفني من خلال هيئة جديدة تسمي جودة التعليم الفني التي تشرف علي جميع مقدمي الخدمة في مصر. وأشار الي انه يتم تطوير وتحسين جودة التعليم الفني من خلال هيئة جديدة تسمي جودة التعليم الفني التي تشرف علي جميع مقدمي الخدمة في مصر. وأوضح ان الهدف من تطوير التعليم الفني تغيير الصورة النمطية لخريجي التعليم الفني لما يقدموه من جهد لسوق العمل؛ مضيفا انه تم اختيار مدارس لتطبيق منظومة المدارس التكنولوجيا التطبيقية وتوزيعها علي المحافظات وتم جعل النظام التعليمي بها بنظام اليوم الكامل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: نعمل علي استحداث تخصصات جديدة بالتعليم الفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.