شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: تناول الخميرة بيرة بنية "السُكر" وتغييب العقل حرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال جاء نصه: ما حكم تناول الخميرة البيرة شرعا؟".

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: المعروف أن الخميرة بيرة يتم وضعها على الخبز لجعله أفضل، أو يتم استخدامها أحيانا فى أطعمة أخرى، وهذا يجوز، لكنها إذا كانت تُسكر فلا يجوز تناولها، وإذا كان الشخص يتناولها بنية تغييبه أو لأنها "تسلطنه"، وتخرج الإنسان عن عقله بعض الشئ، فأن كثيرها أو قليلها حرام فى هذه الحالة.

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وتلقى سؤال أخر جاء به: هل يجوز فتح "المايك" أثناء التحدث فى التليفون، بدون استئذان الشخص الذى أتحدث معه؟، ورد قائلا: هناك فرق بين فتح المايك، وتسجيل المكالمات، فلا تسجل مكالمات لأحد إلا بإذنه، لكن فتح المايك لا مانع إذا كان الصوت بقدر استماعك وحدك، فقد يرغب الشخص فى إبلاغك حديث لا يريد أحد أخر يعلمه.