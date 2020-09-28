شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل فى معهد البحوث الفلكية حول دور شبكة الزلازل فى تطوير صناعة الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل بعنوان "دور الشبكة القومية للزلازل فى تطوير صناعة الأسمنت" غدا الثلاثاء، بمقر المعهد بحلوان فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

يأتى ذلك فى إطار الدور القومى المنوط به المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى خدمة المجتمع والربط بين مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات الصناعية، حيث تهدف هذه الفاعلية إلى استحضار عنصر البحث العلمى فى مجال الهزات الأرضية (الطبيعية والصناعية) فى أعمال التفجير وتقليل أثرها على البيئة المحيطة وكذلك دراسات المحاجر والكشف عن الخامات مما يساهم فى اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لأعمال التفجير التى تستخدم فى توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت.

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وأوضح الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل ورئيس مشروع مراقبة تفجيرات الأسمنت بالمعهد أن برنامج ورشة العمل يستهدف عرض لآخر المخرجات البحثية ونتائج أعمال الرصد والمراقبة اثناء الفترة الماضية.

فيما أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد بأنه هناك مشاركين ومتحدثين من جميع الجهات المعنية من وزارة الدفاع وشركات الأسمنت لتحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات وزيادة أواصر التعاون بين المعهد وتلك الجهات والهيئات.

الجدير بالذكر أن المعهد يقوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة تأثير التفجيرات الناتجة من محاجر شركات الأسمنت فى جميع أنحاء الجمهورية ووفقا للضوابط الفنية التى تقرها الدولة للحفاظ على بيئة سليمة نظيفة آمنة من أى تأثير سلبى على المنشأت القريبة من تلك المحاجر والمصانع.