شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مؤسسة المعرفة بدبي يزور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من مؤسسة قمة المعرفة في دبي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان في استقباله رئيس المجلس كرم جبر، ووكيل المجلس صالح الصالحي، وأعضاء المجلس الدكتورة منى الحديدي ونشأت الديهي ورانيا هاشم والأمين العام المستشار أحمد عبد العزيز.

وضم وفد قمة المعرفة جمال بن حويرب المستشار الثقافي في حكومة دبي والمدير التنفيذي للمؤسسة، وشمسة البلوشي مدير إدارة الشراكات، وأحمد شوقي منسق عام المشاريع بالمؤسسة.

وقدم وفد مؤسسة المعرفة فيديو حول البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التى تتبناها المؤسسة، والمبادارات التى تقوم بإطلاقها إقليمياً ودولياً للنهوض بالمستوى المعرفى والعلمى العربي، ومواجهة نسب الأمية المتزايدة، وما يترتب عليها من آثار خطيرة تهدد مستقبل الإقليم بالكامل، ومن أهم هذه المشروعات مشروع ( قمة المعرفة )، وبرنامج دبى الدولى للكتابة، ومشروع تحدى الأمية، ومشروع متحف نوبل، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة .

تمت مناقشة البرامج التدريبية المتميزة التى تدعمها المؤسسة، وإمكانية التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتفعيل الشق الإعلامى لهذه البرامج، والتى تم الإتفاق على بعضها بالفعل مع كبرى المؤسسات العلمية المصرية مثل جامعة القاهرة.

Advertisements

وتم الاتفاق على ما يلى:

1- وضع برنامج لتدريب الإعلاميين على تنفيذ برامج النهوض المعرفى والعلمى من خلال المنصات التى يعملون بها، وسوف تقوم مؤسسة المعرفة بتحديد الجدول الزمنى للبرنامج والموضوعات المقترحة.

2- مشاركة المجلس فى اليوم العالمى للغة العربية والموافق 18 ديسمبر القادم، والإشراف على المسابقة التى تعقد لإختيار أفضل الأبحاث المقدمة باللغة العربية للعاملين فى مجال الإعلام، وتشكيل لجنة الإختيار برئاسة د / منى الحديدى.

3- مشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى منحة الإعلام العربية التى تقدمها مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" مع الجامعة الأمريكية بدبي، ويشرف المجلس الأعلى للإعلام على اختيار الإعلاميين المرشحين لهذه المنحة.

4- الإستعانة بمؤشر المعرفة الصادر فى دبي لمحاكاته بمؤشر معرفة مصرى يوضح تقدم مصر 17 مركزاً فى مجال المعرفة، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً.

كما تم الإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم فى الفترة القادمة لتفعيل كل هذه المبادرات الهامة.