‏‎شركة مياه القليوبية تحصل على شهادة سلامة ومأمونية لمحطة مياه بنها المرشحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجراءات تسليم شهادة اعتماد سلامة ومامونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة عبر الفيديو كونفرانس إلي المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي ذلك فى إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية وفى إطار حرص الشركة على سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك.
ووجه الدكتور صلاح بيومي الشكر للعاملين وجميع من ساهموا في حصول المحطة على الشهادة بواسطة الفيديو كونفرانس وأشاد بالمجهودات التي تتم في تأمين مياه شرب صالحة لمواطني محافظة القليوبية والالتزام بمعايير الجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل علي المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات
وحتى وصولها للمواطن علي الرغم من التحديات الموجودة.
وفى سياق متصل، قال المهندس مصطفى مجاهد إنه جارى ااعتماد خطة سلامة ومامونية المياه لعدد 6 محطات مرشحة وهى (القناطر الخيرية وطوخ ودجوى وبطا ومحطتى كفر شكر 1 ،2 ومحطة مياه الفلل بمدينة بنها).
وأضاف المهندس مصطفى مجاهد أن الإعتماد الخاص بسلامة ومأمونية المياه والحصول على الشهادة يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، وتعد منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقا للارشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فاعلية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ علي الصحة العامة.
شهاده اعتماد سلامه ومامونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحه
تسليم شهاده اعتماد سلامه ومامونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحه
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