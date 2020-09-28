طارق الملا: استخدام أحدث تكنولوجيا للتأمين والسلامة فى المناطق البترولية

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات البترولية العاملة بالمنطقة.





وأكد الملا أهمية الاستمرار فى رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد فى إطار برنامج متكامل لرفع كفاءة كل المناطق البترولية على مستوى الجمهورية للاستمرار بالظهور بشكل حضارى يليق بقطاع البترول. كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية أهمية منطقة مسطرد البترولية كمنطقة استراتيجية ينبغى الحفاظ على مقوماتها ودعم منظومة التشغيل الآمن والسلامة داخل منشآتها مع الحرص على غرس مفاهيم السلامة والحفاظ على المكان كثقافة لدى العاملين. ووجه الملا خلال الاجتماع بمراجعة المهام والاختصاصات والمسئوليات المتعلقة بالمناطق الجغرافية البترولية لتواكب المتغيرات الحديثة واستخدام أحدث التكنولوجيات فى مجال التأمين والسلامة الأمر الذى يحقق منظومة عمل متكاملة لكل منطقة. Advertisements

وأكد الملا التزام قطاع البترول بدوره فى عمليات التنمية المجتمعية للمناطق المحيطة بمشروعاته والمساهمة فى أعمال تطويرها مواكبة لجهود الدولة فى هذا المجال. وحرص المهندس طارق الملا على توجيه الشكر للعاملين بقطاع البترول بمناسبة افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصفاة المصرية للتكرير، مُثمنا مجهوداتهم المتواصلة التى ساهمت فى ظهور قطاع البترول بشكل حضارى يليق بمكانته كأحد أهم قطاعات الدولة. حضر الاجتماع الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورؤساء شركات القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول والتعاون للبترول وبتروجاس وبتروجيت.

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