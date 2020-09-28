طقس الثلاثاء .. مصر تشهد موجة حارة .. والقاهرة تصل لـ 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد، الثلاثاء، حارا على القاهرة والوجه البحري نهارا مصحوبا برياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية مصحوبا برياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء مصحوبا برياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، شديد الحرارة كذلك على شمال وجنوب الصعيد مصحوبا برياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأفادت الهيئة أن الطقس ليلا سيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تظهر شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأوضحت أن طقس شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، يبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 33 24

وادى النطرون 35 23

طنطا 35 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 24

بلطيم 33 24

مطروح 32 22

السلوم 35 24

سيوة 40 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 38 24

نخل 36 18

نويبع 36 27

طابا 34 26

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 24

بني سويف 40 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 24

سوهاج 41 25

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 43 26

شلاتين 39 27

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أبورماد 38 28

حلايب 35 28

رأس حدربه 35 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 27

المدينة 40 25

الرياض 38 23

المنامة 38 31

أبوظبي 40 28

الدوحة 38 32

الكويت 41 24

دمشق 37 19

بيروت 31 26

عمان 34 20

القدس 30 20

غزة 31 23

بغداد 41 22

مسقط 35 28

صنعاء 27 11

الخرطوم 41 27

طرابلس 29 22

تونس 28 19

الجزائر 26 17

الرباط 41 27

أنقرة 31 14

اسطنبول 28 17

إسلام آباد 35 20

نيودلهى 36 24

جاكرتا 32 23

بكين 20 12

كوالالمبور 31 24

طوكيو 23 16

أثينا 28 17

روما 22 11

باريس 18 12

مدريد 26 09

برلين 19 08

لندن 17 11

مونتريال 21 12

موسكو 17 10

نيويورك 24 20

واشنطن 25 21

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 22 1