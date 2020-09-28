وزيرة الصحة تدعو المصريين للمشاركة في التجارب الإكلينيكية الخاصة بفيروس كورونا

وأضاف مجاهد أنه تم إطلاع الوزيرة بكافة تفاصيل عملية المشاركة في التجارب الإكلينيكة لفيروس كورونا المستجد، من قبل فرق طبية متخصصة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العيادة لإجراء الفحص الطبي الأولي وقياس الوظائف الحيوية لها، والاستعلام عن التاريخ المرضي والحالة الصحية، ثم بعد ذلك تم التوقيع على إقرار الموافقة بعد توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالجرعات والمتابعة من قبل الطاقم الطبي، لضمان أن تكون موافقة المشارك مستنيرة.

وتابع أن الوزيرة انتقلت بعد ذلك إلى الغرفة المخصصة للحصول على "الكود التعريفي" الخاص بمشاركتها في التجارب الإكلينيكية، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع جميع المشتركين بكود سري لا يعلمه إلا اللجنة المختصة بذلك، ثم انتقلت الوزيرة إلى المعمل لإجراء الفحوصات المعملية اللازمة وسحب عينة "pcr" الخاصة بفيروس كورونا المستجد للتأكد من عدم إيجابيتها للفيروس قبل الحصول على اللقاح، واستلام كارت المتابعة لتسجيل أي ملاحظات أو أعراض قد تظهر خلال فترة المتابعة على مدار ١٢ شهرًا بعد الحصول على الجرعة الأولى.

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وأشار إلى أن الوزيرة انتقلت بعد ذلك إلى غرفة التطعيم لتلقي اللقاح عن طريق الحقن في الجزء الأعلى من الذراع (Deltoid muscle).

وتابع أن الوزيرة حرصت بعد المشاركة في التجربة الإكلينيكية، على تفقد أماكن فرق التوعية الخاصة بحث المواطنين على المشاركة في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد "بفاكسيرا"، مضيفًا ان تلك الحملة التوعوية بدأت في عملها من خلال مجموعة من الفرق المنتشرة في عدد من الأماكن العامة والنوادي الرياضية.