بعد تداول صورها .. مصادر بالبيئة تكشف لـ دوت الخليج حكاية نفوق عروسة البحر «هيبكا»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لسمكة عروس بحر وتدعى "هيبكا"، وهى نافقة وعثر عليها جنوب مرسى علم وبها بعض الجروح وهى من الأنواع المهددة بالانقراض، وذلك في حدث فريد فى منطقة مرسى علم، ولم يحدث من قبل، وتم إخطار الجهات المعنية بوزارة البيئة وغرفة عمليات محميات البحر الأحمر عن الحادث.

ونفى مصدر مسئول بوزارة البيئة لـ "دوت الخليج"، أن يكون سبب نفوق سمكة عروس البحر عمدًا، وأن النفوق جاء طبيعيا نتيجة المعاينة وربما أن تكون هذة الطعنات والجروح نتيجة العبث بجسم السمكة لأنها نفقت منذ أربعة أيام على الشاطئ.

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر قد تلقت إخطارا من جمعية المحافظة على البيئة بالعثور على عروس بحر نافق ذكر يبلغ طوله ٣ أمتار، وذلك جنوب مدينة مرسى علم هو بالتحديد بشاطئ منطقة مرسى علم.