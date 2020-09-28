نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الصحفيين: تخريب العقول ونشر الفوضى وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة شعار جمال عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن الإرهابي جمال عيد مازال يبيع الاوهام والأكاذيب لخداع المصريين الشرفاء فهو يعمل حاليا على أحياء ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية عن تعرضها للاضطهاد والظلم ..فيا سخرية القدر: المناضل الذي يدعي كذباً وزوار انتمائه لليسار يروج لادعاءات الجماعة الإرهابية بنشر الفوضي والتخريب في المجتمع.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: الإخواني جمال عيد مازال يعيش في اوهامة التي ينسجها من خيالة المريض عن تعرضة للتضييق علية وعدم السماح لة بالتعبير عن ارائة الخرفة التي لا تتفق إلا مع توجيهات جماعة الإخوان الإرهابية التي رفضها المصريون وثاروا ضدها في 30 يونيو المجيدة.

وأضاف طوالة: جمال عيد أصبح مرفوضا من الرأي العام فهو يتحدث عن الشيئ ونقيضة ولا يجد ما يدعية سوي الأكاذيب الإخوانية التي تثبت افلاسة وسعية لهدم المعبد على رؤوس الجميع ولكن هيهات.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن هذا الإخواني أصبح يستحق العقاب والقصاص منة بالقانون لمحاولاتة الدائمة تخريب العقول وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة ونشر الفوضي بتعليمات حلفائة الإخوان القابعين في جحورهم بالخارج.