شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة" تعلن أسماء أصحاب ملفات التصالح الناقصة لاستكمالها بعين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم، عن أسماء المئات من أصحاب ملفات التصالح التى تحتاج الى استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء، مطالبا أصحاب الملفات التوجه للحى ليتمكن الحى من إصدار شهادة نموذج 3 الخاص بوقف الإزالة. وينشر ”الخليج 365” كشوفات بأرقام الملفات الناقصة التي تخص التصالح علي العقارات المخالفة، وعلى المواطنين استكمال الأوراق الخاصة بهم حتي يتسنى للحى استخراج نموذج ( 3) لهم.

وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بتسهيل الإجراءات على المواطنين لاستلام طلبات التصالح، والعمل على زيادة الموظفين واجهزة الحاسب الألى لتخفيف الزحام بالتزامن مع الاقبال المتزايد على التصالح على البناء المخالف ، مشيرا إلى أن يشرف يوميا على تسليم نموذج 3 للمتقدمين بملفات التصالح والذين استكملوا أوراقهم الخاصة بالتصالح وفقا لما اعلنه رئيس الوزراء.

وفى السياق تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية المركز التكنولجى بحى المطرية لمتابعة تقديم طلبات المواطنين للتصالح فى أعمال البناء والتخفيف على المواطنين والتوجيه بتسهيل الإجراءات وزيادة منافذ تلقى الطلبات تيسيرا على المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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كما تفقد نائب محافظ القاهرة مركز خدمة المواطنين بأحياء عين شمس والسلام أول لمتابعة تقديم طلبات المواطنين للتصالح فى أعمال البناء والتخفيف على المواطنين والتوجيه لرؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات وزيادة منافذ تلقى الطلبات تيسيرا علي المواطنين .