السيسي يجتمع بمدبولى والمشاط ويوجه بحوكمة الاستخدام الأمثل لتمويل المؤسسات الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية، مشددًا على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذى تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، مع البدء الفورى فى تنفيذ المشروعات التى تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصةً تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. Advertisements وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولى فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.

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