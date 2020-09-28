شكرا لقرائتكم خبر عن "نادى القضاة " يوقع مذكرة تفاهم مع مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي بإسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يسعى لرفع المستوى العلمي، والقيام بالدور التنويري لجموع القضاة وذلك من خلال التعاون مع الجامعات المصرية الحكومية للحصول على الدورات المتخصصة في اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للقضاة وأسرهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادى القضاة، في بيان صحفى مساء اليوم الاثنين ، أنه تم التوقيع من قبل المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، على مذكرة تفاهم مع الدكتورة شاهندا عزت عبد القادر، مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، بما يسهم في تنمية القدرات الشخصية وتنمية الموارد البشرية للقضاة وأسرهم من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والدراسية، التي تم الاتفاق عليها.

وأشار المتحدث الرسمي لنادى قضاة مصر ، إلى أن مذكرة التفاهم شملت تقديم المساعدة اللازمة في مجال التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل في كل مجالات اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للسادة القضاة وأسرهم، وتقديم خدمات الترجمة لرسائل الدكتوراه والماجستير والأبحاث القانونية وأجراء عملية التدقيق اللغوي لها للقضاة وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى، وتنظيم دورات تدريبية في اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية، والحاسب الآلي، ويتاح لقضاة مصر وأقاربهم من الدرجة الأولى الالتحاق بتلك الدورات، ويتم ذلك من خلال برنامج تنفيذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين على أن يمنح من يجتاز تلك الدورات شهادة تكون موثقة ومعتمدة من جامعة القاهرة.