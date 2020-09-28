شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تعلن تخلى الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا عن منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية عن تخلي الأنبا بطرس فهيم ، مطران المنيا عن منصبه، ليصبح كرسي المطرانية شاغرا ، وبحسب بيان صحفى صادر عن الكنيسة اليوم الاثنين ، أنه في البيان الختامي لاجتماع السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، و بناء على طلب صاحب النيافة النبا بطرس فهيم التخلىعن مهامه كمطران لكرسى هبرموبوليس"المنيا".

وأوضح البيان ، أن سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة؛ اجتمع اليوم الاثنين، بدار القديس اسطفانوس بالمعادي؛ وبعد دراسة الأمر وإصرار الانبا بطرس فهيم على طلبه؛ قبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، وبرضى السينودس؛ تخلي صاحب النيافة الانبا بطرس فهيم عن مهامه كمطران لكرسي هيرموبوليس (المنيا)؛ وبذلك يصبح الكرسي شاغرا من تاريخه.

بيان الكنيسة

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وتابعت الكنيسة، ينال الانبا بطرس فهيم لقب المطران الشرفي لكرسي هيرموبوليس (المنيا) مع كافة الحقوق والواجبات وفقا للقانون الكنسي، كما احتفظ البطريرك، بمهمة تدبير ايبارشية هيرموبوليس (المنيا) الى أن يتم تجليس مطرانا للإيبارشية.

وفى 29 مارس 2013، قرر سينودس الأساقفة للأقباط الكاثوليك برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق ، تعيين المطران الأنبا بطرس فهيم مطرانا ايبارشيا لمطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، وسيكون التنصيب بكتدرائية يسوع الملك بالمنيا يوم 19 ابريل 2013 .