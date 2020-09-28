صور.. جولة تفقدية لوزير المجالس النيابية بمجلس الشيوخ استعدادا لأولى جلساته

أجرى صباح اليوم الإثنين، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، جولة تفقدية، لـ مقر مجلس الشيوخ وملحقاته، للوقوف على ما يجرى فيها من أعمال تجديدات ختامية، ومدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المجلس فى أولى الجلسات المقرر انعقادها خلال شهر أكتوبر القادم.





وشدد وزير شئون المجالس النيابية، خلال الجولة على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية فى أسرع وقت مناسب. جدير بالذكر أن الوزير يترأس اللجنة المالية والإدارية التى تقوم بنقل الأصول المقررة لمجلس الشيوخ إلى حين انتداب أول رئيس للمجلس، وتشكيل مكتب المجلس، وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (141) لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ. رافق الوزير فى الجولة المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

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