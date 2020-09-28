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الداخلية تهدى ماكينات خياطة لمعيلات من ذوى الإعاقة السمعية

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أيمن يوسف 2020-09-28 19:11 0 تبليغ

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قامت وزارة الداخلية، بإهداء عدد من "ماكينات الحياكة" لعدد من السيدات المُعيلات "من ذوات الإعاقة السمعية" لإعانتهن على تحمل نفقات الحياة وتوفير حياة كريمة لهن ولذويهن، بالتنسيق مع جمعية "الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع".

وقام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتسليم الماكينات للسيدات المُعيلات، وبحضور عدد من ذويهم الذين أعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية لحرصها على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها.

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