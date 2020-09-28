رئيس لجنة النواب: نحتاج لإحياء السياحة الريفية فى مصر بعدما بدأها الألمان فى السبعينيات

أكد عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن هناك غياب لاستراتيجية الاهتمام بالسياحة الريفية، مؤكدا أن القطاع السياحي يحتاج دعم الجميع حكومة وقطاع خاص .

وأضاف صدقي ل"دوت الخليج"، إنه خلال السبعينيات نظمت الشركات السياحية الألمانية رحلات سياحة ريفية إلى مصر ، واليوم علينا البحث الجاد على المقاصد الريفية لإنعاش ذلك المنتج.

واستشهد رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن السياحة فى الصين قبل انفتاحها على العالم كانت مخصصة للسياحة الريفية ، لافتا إلى ان حياة الريف المصري تغني بها كبار الفنانين أبرزهم محمد عبدالوهاب ، لتكون دعاية سياحية مباشرة لذلك المنتج .

وأشار إلي ان التطور وما سببه من انحسار الرقعة الزراعية ،وتوغل المباني لا يثنينا عن العمل على ذلك الملف بأفكار خارج الصندوق منها ، مزج السياحة الريفية مع برامج اخري أبرزها رحلة العائلة المقدسة و السياحة النيلية و الثقافية .

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وأوضح أن الإقامة فى قرية سياحية ريفية يفضلها السائح، لافتا ان في كينيا والهند يقيم السائح فى اكواخ بالقري متسائلا لماذا لا يحدث ذلك على الطراز المصري .

ولفت إلى ان السياحة الريفية تحتاج دعم مفاصل الدولة جميعها ، ولايجوز ان تكون فى معزل فحين تعم السياحة يعم الخير على الجميع حتى لاتتاذي السياحة باخطاء الغير .

وأعرب ان المناطق المقاربة للمناطق السياحية هى الواجب التركيز عليها كسياحة ريفية ، لتنميتها وإعدادها لاستقبال السائحين،لتكون كنموذج يحتذى به ليعمم بعد ذلك على المحافظات الراغبة للإنضمام إليها.