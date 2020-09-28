شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: خلية الأميرية تابعة للجماعة الإرهابية ورصدها نجاح أمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تحدث من قبل عن خطوات الأمن المصرى واستكمال العمل الأمنى لتحليل المعلومات، والوصول لكل ارتباطات الخلايا الإرهابية، خاصة الخلية التى تم تنفيذ عملية ضدها فى أبريل الماضى.

Advertisements

وأضاف مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على فضائية صدى البلد، أن وزارة الداخلية عملت منذ أبريل حتى وصلت إلى عنصرين تابعين للخلية التى تتكون من مجموعة تابعة لجماعة الإخوان موجودة فى منطقة الأميرية، وكانت تسعى لعمل عمليات إرهابية وقت احتفالات الإخوة المسيحيين.

وتابع العميد خالد عكاشة أن الخلية استأجرت شقة فى منطقة سكنية وتمثل النجاح الأمنى فى الوصول للخلية قبل القيام بأى عملية والنجاح الثانى إدارة القوات عملية اشتباك تابعها الجميع دون إصابات أو خسائر بشرية فى ظل ازدحام المنطقة.