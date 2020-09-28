شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. استئناف البناء والتشطيب لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وإعلان الحكومة السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، وإعلان وزيرة الصحة أن تجارب لقاح كورونا تمت على 40 ألفا ولم تظهر عليهم أعراض جانبية، إضافة إلى آخر تطورات موقف رينيه فايلر مع الأهلي، واستلام باتشيكو قيادة الجهاز الفني للزمالك.

وفيما يلى أخبار مصر اليوم..





الحكومة تعلن السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة..ومدبولى يُكلف المحافظين بتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق تيسيرات التصالح فى المخالفات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين قائلاً: "تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولاً باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تماماً، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم" ، كما كلف رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.





الرئيس يجتمع بمدبولى والمصيلحى ويوجه باستمرار وزارة التموين فى اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجي.. السيسى يشدد على تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل، وتحديث العمليات اللوجستية، بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين.





وزيرة الصحة: تجارب لقاح كورونا تمت على 40 ألفا ولم تظهر عليهم أعراض جانبية

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، فى التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تلقت الوزيرة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية) فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.





صراع القوائم يشتعل فى انتخابات مجلس النواب.. "نداء مصر" و"أبناء مصر" ينافسان "القائمة الوطنية من أجل مصر" فى الصعيد وشرق وغرب الدلتا.. الدفع بشخصيات سياسية يزيد من حدة التنافس على أصوات الناخبين

أشعلت قائمتا "نداء مصر" و"أبناء مصر" المنافسة على القوائم فى انتخابات مجلس النواب، خاصة مع "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وتحديداً فى الصعيد وشرق وغرب الدلتا.





8 قوائم تشعل المنافسة فى الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة.. القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس فى 4 دوائر.. نداء مصر تدفع بقائمتين بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا..وتحالف المستقلين يكتفى بقائمة واحدة بقطاع القاهرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قبول 8 قوائم متنافسة في 4 دوائر مخصصة لنظام القوائم في انتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية والتي تجسد التنوع والتوافق والتمثيل القوى للشباب والمرأة وكل طوائف المجتمع، وتنافس في انتخابات مجلس النواب قائمتان بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تنافس قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا فتنافس قائمتان هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعد، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تنافس قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر على 42 مقعد.





مقتل عنصرين إرهابيين شديدى الخطورة في اشتباك مع الشرطة بالقليوبية..صور

لقى عنصران إرهابيان مصرعهما في منطقة القلج بالقليوبية.. وأكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.





بيان للكنيسة يعلن إصابة أحد جنود حراسة الكاتدرائية بطلق نارى عن طريق الخطأ

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان منذ قليل:" إن أحد جنود الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تعرض لإصابة سطحية فى إصبع قدمية نتيجة خروج رصاصة بطريق الخطأ من السلاح النارى الذى يحمله وتم نقله للمستشفى للعلاج ولا توجد إصابات أخرى".





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حيثيات حكم القضاء الإدارى بإسقاط عضوية أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من جداول نقابة المحامين.. المحكمة تسقط قيد نجل مرسى من النقابة.. وتؤكد ضرورة التزام المحامى فى سلوكه المهنى والشخصي بمبادئ الشرف والنزاهة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إسقاط قيد عدد من المنتمين للجماعة الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهابيين من جداول نقابة المحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت نقابة المحامين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأسقطت عضوية الوارد أسماؤهم في الحكم وهم صبحي صالح وعصام عبد الرحمن سلطان وأسامة مرسي العياط وحاتم عبد السميع الجندي ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبد المنعم عبد المقصود متولي .





هيئة المجتمعات العمرانية تبدأ إنشاءات 3 أبراج جديدة بمثلث ماسبيرو على الكورنيش.. ارتفاعها 26 طابقا متصلة من الأسفل على مساحة 200 ألف متر مربع.. وتحتوى على 3 أدوار تحت الأرض تضم خدمات الأبراج الثلاثة..فيديو

تواصل أجهزة الدولة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، بتوجيهات من الرئيس السيسى، ومن المناطق التي تشهد تطويرا كبيرا منطقة مثلث ماسبيرو بكورنيش النيل بالقاهرة، بعد نقل سكانها الى الاسمرات وتعويض عدد منهم بتعويضات مالية وسكن بديل بالمشروع بعد انهاء التطوير، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع محافظة القاهرة، أعمال إنشاء 3 أبراج جديدة بمنطقة مثلث ماسبيرو بكورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط القاهرة، وذلك ضمن خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو واستعادة الواجهة الحضارية للعاصمة، وتطوير المناطق العشوائية ، حيث ينقسم مشروع تطوير مثلث ماسبيرو الى مراحل منها مرحلة السكن البديل الخاص بسكان المنطقة الراغبين فى العودة مرة اخرى، والجارى تنفيذه الان، وجزء استثمارى الذى تم البدء فيه مؤخرا.





"تجار الطفولة" وثائقي لليوم السابع يكشف تجنيد جماعة الإخوان لأطفال مصر.. الإرهابية تستغل براءة الأطفال لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.. وكلمة السر في لجنة الأشبال (فيديو)

على مدار السنوات الماضية حاولت الجماعة الإرهابية لم شملها من جديد، وتثبيت أركانها، ولكن دون جدوى، فلجأت إلى دعوات التحريض ومحاولات إثارة الفتن التي دائما ما تبوء بالفشل.. إذا فماذا يفعل التنظيم الإرهابى ليثبت وجوده؟





حزن بين العاملين فى النشاط البحرى بعد نفوق حيوان الدوجنج بمرسى علم.. أحد المراكب تسبب فى نفوق الكائن متعدد الأسماء بعد صدمه عن طريق الخطأ.. وأستاذ علوم بحار يؤكد جذبه الآلاف من السائحين والغواصين.. صور

حالة من الحزن انتابت العاملين فى النشاط البحري، وخاصة بشواطئ مدينة مرسى علم، حزنًا على نفوق حيوان الدوجنج البحري، بعدما عثروا عليه نافقا بالقرب من شواطئ مرسى تنضية، جنوب مرسى علم، بالبحر الأحمر، من جانبه قال الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار، بكلية العلوم جامعة قناة السويس، والمستشار البيئى لجمعية المحافظة على البيئة هيبكا، إن حيوان الدوجنج هو من الثدييات البحرية والذى يتغذى على النباتات البحرية، وهو من الكائنات المسالمة، ويدر دخلا كبيرا لمصر، حيث يحب مشاهدته خصيصا الآلاف من السياح .





الأرصاد تتوقع طقسا حارا غداً وشبورة مائية والقاهرة تسجل 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة.





ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ816 جنيها

سجلت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين، ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 816 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الأسعار صباحا 4 جنيهات.





فايلر يمنح لاعبي الأهلي إجازة 48 ساعة أثناء سفره لسويسرا

منح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه إجازة من التدريبات بعد مواجهة الترسانة الأربعاء المقبل فى كأس مصر، وبالتحديد الخميس، على أن يتوجد اللاعبون فى مقر النادى الجمعة لإجراء مسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون فى بطولة الدورى العام، ويتدرب الأهلى السبت تحت قيادة الجهاز المعاون لفايلر، على أن يتوجه المدرب السويسرى بعد عودته من المطار للملعب مباشرة لتولى القيادة الفنية للفريق فى مواجهة الذئاب.





باتشيكو يُحدد موعد أول مران للزمالك بعد تسلم المهمة خلفا لطارق يحيى

حدد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، الرابعة والنصف عصر اليوم، الاثنين، موعداً لأول مران تحت قيادته استعداداً لمواجهة الفريق الأبيض مع المصرى البورسعيدى التى ستجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم لقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.