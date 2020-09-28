وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد. جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة. كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضًا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها. Advertisements ويعقد المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو جلسة مع اللاعبين لتحديد خطة العمل فى الفترة المقبلة، وطرق اللعب المختلفة التى يرغب فى تنفيذها مع لاعبى الزمالك، على هامش أول مران يقوده فى ولايته الثانية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون . كما يعقد باتشيكو جلسات منفردة مع أفراده جهازه المعاون من المصريين، سواء مع مدحت عبد الهادى مدرب الفريق، أو عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، وأيضا محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، من أجل الوقوف على الحالة الفنية والطبية لجميع اللاعبين الموجودين فى القائمة البيضاء قبل بدء المرحلة المقبلة، حيث حرص المدرب البرتغالى على متابعة مجموعة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الفترة الماضية، والتى تم تسجيلها له للوقوف على مستوى اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم كما تسلم البرتغالى باتشيكو تقريرًا بإحصائيات اللاعبين المختلفة من قبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، والتى شملت ملف لكل لاعب ومشاركاته وأرقامه مع الفريق هذا الموسم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باتشيكو يوقع عقد تدريب الزمالك رسميًا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.