فيديو .. فاكسيرا : 170 جنيها ثمن لقاح تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وأضافت والى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن اللقاح سيتم توفيره بداية من شهر أكتوبر لإعطائه للأطفال من سن 6 أشهر، مضيفة: "يفضل أخذ اللقاح فى شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، واللقاح متوافر فى مراكز فاكسيرا وصيدليات الشركة المصرية وبعض الصيدليات الخاصة".
وأوضحت رئيس مجلس إدارة المصل واللقاح "فاكسيرا"، أن ثمن اللقاح 170 جنيهًا، مؤكده أنه آمن ولا توجد به أى مشكلة.
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