الارشيف / أخبار مصرية

فيديو .. فاكسيرا : 170 جنيها ثمن لقاح تطعيم الإنفلونزا الموسمية

0 نشر
فهمى غالى 2020-09-28 20:48 0 تبليغ

Advertisements
قالت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة المصل واللقاح "فاكسيرا"، إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية آمن ويمكن إعطائه للأطفال من سن 3 سنوات والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت والى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن اللقاح سيتم توفيره بداية من شهر أكتوبر لإعطائه للأطفال من سن 6 أشهر، مضيفة: "يفضل أخذ اللقاح فى شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، واللقاح متوافر فى مراكز فاكسيرا وصيدليات الشركة المصرية وبعض الصيدليات الخاصة".

وأوضحت رئيس مجلس إدارة المصل واللقاح "فاكسيرا"، أن ثمن اللقاح 170 جنيهًا، مؤكده أنه آمن ولا توجد به أى مشكلة.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. فاكسيرا : 170 جنيها ثمن لقاح تطعيم الإنفلونزا الموسمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا