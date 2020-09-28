تعرف على ضوابط الدراسة في الترم الأول للعام الدراسى الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على: - القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع) - أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات. Advertisements - لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن. - سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة ١٤ أسبوع (مدة الفصل الدراسي).

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