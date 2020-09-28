مصر تُرحب باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في جنيف لتبادل الأسرى، وذلك من خلال الإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المُحتجزين لدى الطرفين.

وثمنت مصر الجهود المبذولة من قِبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وتدعو إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولًا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018، ويُسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولًا إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية.