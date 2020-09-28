مصر تعلن موقفها من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين، عن موقفها باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن جمهورية مصر العربية، ترحب بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في جنيف لتبادل الأسرى، وذلك من خلال الإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المُحتجزين لدى الطرفين.

وتثمّن مصر الجهود المبذولة من قِبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وتدعو إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولًا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018، ويُسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولًا إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية المُمتدة.

وفي سياق منفصل، أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم الاثنين، تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فرديّ أمن بالحرس الوطني في مدينة سوسة بالجمهورية التونسية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

ونقل البيان تعازي مصر إلى تونس الشقيقة وأسرة الضحية وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصاب، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة وكل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

