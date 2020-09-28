وتضمن الفيديو توشيح للشيخ سيد النقشبندى، وتضمن مجموعة من الصور عن بطولات الجيش المصرى. وعلقت الدار، بجزء من التوشيح: "يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلادا، يا رب انصر جيشها وأعنه إن خاض الجلادا".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار الإفتاء تعرض توشيحا للنقشبندى لدعم الجيش المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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