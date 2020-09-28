فيديو .. متحدث الوزراء يعلن العودة الجزئية لحركة البناء غدا بـ3 شروط

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس كانت واضحة باستعجال الحكومة بإصدار الاشتراطات البنائية الجديدة بعد قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر.





وأوضح سعد، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أنه اعتبارًا من الغد ستعود الحركة الجزئية لحركة البناء بجميع المحافظات بـ 3 شروط وهى أن يكون الشخص حاصل على رخصة بالبناء، وأن يكون شرع فى البناء قبل صدور قرار وقف البناء، وأن لا يتجاوز المبنى 4 أدوار. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاشتراطات البنائية ستصدر فى أقرب وقت، بعد لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة المسؤولة عن وضع الاشتراطات.

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