جولة مشاورات سياسية بين مصر والمكسيك لتعزيز العلاقات الثنائية

عقدت بمقر وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، جولة للمشاورات السياسية بين مصر والمكسيك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة السفيرة ماهى حسن عبداللطيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، وجوليان فينتورا، نائب وزير الخارجية المكسيكى للشؤون الخارجية.





وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمكسيك على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكد الجانبان أهمية دفع التبادل التجارى، وزيادة حجم الاستثمارات المكسيكية فى مصر والتى شهدت نجاحا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، فضلًا عن تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاقٍ أرحب.

كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون فى المجالات التجارية والزراعية والبرلمانية.

من جانبها، أكدت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، تطلع مصر إلى زيادة وتيرة التعاون مع الجانب المكسيكى فى شتى القطاعات، خصوصًا فى مجالى النقل والاتصالات، فضلًا عن تنشيط السياحة والتبادل الثقافى والعلمى.

وتطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، وذلك فى إطار حرص الجانب المكسيكى على مواصلة التنسيق مع مصر إزاء ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تطورات، باعتبارها دولة محورية بالمنطقة، وأيضًا على ضوء عضوية المكسيك غير الدائمة بمجلس الأمن لعامى 2020-2021.

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كما استعرض الطرفان الرؤى المتبادلة حول القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، والتطورات السياسية التى شهدتها القارة اللاتينية خلال الفترة الماضية.

وفى ختام المشاورات، اتفق الوفدان المصرى والمكسيكى على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق فى شأن الموضوعات التى تهم البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، ويدفع بها قدمًا بالقدر الذى يتناسب ومقدرات الدولتين الاقتصادية والسياسية، وثقلهما الإقليمى والدولى.