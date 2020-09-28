فيديو .. عمرو أديب : محدش فى مصر فلوسه البنكية بتروح عليه

وتابع أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الإثنين: "دائمًا وابدًا، محدش فى مصر فلوسه البنكية بتروح عليه".

وأوضح أن هذه الضمانات تجعل البنك يتدخل فى بعض الأحيان للحفاظ على أموال المودعين، داعيًا إلى استغلال الأصول غير المستغلة، قائلاً "بدل ما إحنا عندنا ثروة ميته".