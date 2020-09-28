إدارة المترو تنفى تعطل أحد القطارات بالخط الأول

أكدت الشركة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن حركة مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة تعمل بانتظام فى الاتجاهين ولا يوجد بها أى أعطال.
وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بتحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوى والهام الذى يخدم ملايين الركاب يوميا، والرجوع إلى المركز الإعلامى للشركة للتأكد من أى خبر.
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