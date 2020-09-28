فيديو .. بهجت صابر يتعرض للضرب بالقفا على الهواء .. وأحمد موسى : اتلسوع

وعلق موسى: "مواطن شريف راح لبهجت صابر وهو قاعد فى نيويورك بياكل، وراح قام بالواجب وزيادة مع الخائن، وأنا بقول له تسلم إيدك بتشفى غليل ملايين، أنت إيديك تتلف فى حرير، بهجت اتلسوع ولازم يكشف على ودانه، ده أكبر قفا فى التاريخ".

وتابع: "بهجت صابر، فى 2016 أثناء وجودى في نيويورك كان بيدور عليا، وكان جاى الفندق عشان يقتلنى وأنا بقول الحكاية دى لأول مرة".